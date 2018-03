Em ano de mudança, José Avillez é o grande vencedor dos prémios Boa Cama Boa Mesa

O Cineteatro Capitólio, em Lisboa, recebeu hoje a cerimónia anual de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa, presidida pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e por Francisco Pinto Balsemão, chairman do Grupo Impresa.

Em ano de mudanças – o guia celebra 15 anos de edições -, foi apresentada a nova estrutura de prémios, que inclui a criação dos galardões Chave de Prata e Garfo de Prata, que se juntam aos já existentes Chave e Garfo de Platina, e Chave e Garfo de Ouro. Deixa também de existir, para qualquer um dos galardões, um número limite de prémios. Será o desempenho dos alojamentos e restaurantes ao longo de cada ano que vai ditar a atribuição de qualquer um dos prémios. “Passa a haver três categorias móveis – Prata, Ouro e Platina – e, por isso, quem atinge qualquer delas terá de lutar para subir e/ou para não descer de escalão. Este novo critério contribuirá para que a mobilidade obrigue a fazer melhor. E é isso que se pretende. Para bem dos utentes do Boa Cama Boa Mesa que são as pessoas que servimos. E para bem dos melhores hotéis e restaurantes de Portugal”, explica Francisco Pinto Balsemão, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, no editorial do guia, que vai estar à venda a partir de sexta-feira, dia 30 de março (compras também na Loja Expresso).

Conhecidos os nomes dos premiados, destaca-se o facto de José Avillez assumir-se como o grande vencedor da edição 2018 do Guia Boa Cama Boa Mesa, ao receber o galardão de Chef do Ano, bem como um Garfo de Platina, atribuído ao restaurante Belcanto, em Lisboa. Recorde-se que Avillez já tinha conquistado o troféu de Chef do Ano – Boa Cama Boa Mesa, em 2013. Outro dos destaques da cerimónia é o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, que ganhou, pela primeira vez, uma Chave de Platina, referente à vertente hoteleira, mas também um Garfo de Ouro, para o seu principal restaurante, liderado pelo chefe Ricardo Costa. Idêntica situação foi vivida pelo resort Vila Vita Parc, que leva para o Algarve, uma Chave de Platina e um Garfo de Ouro, relativo ao restaurante Ocean, chefiado por Hans Neuner. O Ritz Four Seasons Hotel Lisboa também recebeu dois prémios: Chave de Platina e Garfo de Prata, relativo ao restaurante Varanda. Entre os premiados na edição 2018 do Guia Boa Cama Boa Mesa destacam-se ainda diversos “estreantes”, como o Anantara Vilamoura Algarve Resort (Chave de Ouro), Feel Viana, Luz Charming Houses, Memmo Príncipe Real, Pousada de Lisboa - Praça do Comércio, Sapientia Boutique Hotel e Torre de Palma Wine Hotel (Chave de Prata), e ainda, na vertente Boa Mesa, para A Cozinha por António Loureiro, Euskalduna Studio, Restaurante Noélia e Taberna Ó Balcão (Garfo de Prata).

Recorde-se que no início de fevereiro foi anunciado o vencedor do Prémio Carreira 2018, do Guia Boa Cama Boa Mesa. Atribuído pela primeira vez à vertente hoteleira, o prémio, que conta com o patrocínio exclusivo do Beirão d'Honra, foi atribuído, por decisão do júri, a Dionísio Pestana, fundador e presidente do Grupo Pestana.

BOA CAMA: LISTA DE VENCEDORES (Ordem alfabética; Nome e concelho)

Chave de Platina

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa (Lisboa)

Six Senses Douro Valley (Lamego)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Vila Vita Parc (Lagoa)

Chave de Ouro

Anantara Vilamoura Algarve Resort (Loulé)

Areias do Seixo Charm Hotel (Torres Vedras)

Carmo’s Boutique Hotel (Ponte de Lima)

Casas do Côro (Mêda)

Conrad Algarve (Faro)

H2otel Congress & Medical Spa (Covilhã)

Herdade da Malhadinha Nova (Beja)

Flores Village Hotel & Spa (Porto)

Penha Longa Resort (Sintra)

São Lourenço do Barrocal (Monsaraz)

Vidago Palace Hotel (Chaves)

Rio do Prado (Óbidos)

Chave de Prata

Belmond Reid’s Palace (Funchal) Madeira

Convento do Espinheiro (Évora)

Feel Viana (Viana do Castelo)

InterContinental Porto - Palácio das Cardosas (Porto)

Luz Charming Houses (Ourém)

Martinhal Beach & Resort Hotel (Vila do Bispo)

Memmo Príncipe Real (Lisboa)

Myriad by SANA Hotels (Lisboa)

Pestana Vintage Porto (Porto)

Pousada de Lisboa – Praça do Comércio (Lisboa)

Sapientia Boutique Hotel (Coimbra)

Savoy Saccharum Resort & Spa (Calheta)

Sublime Comporta (Grândola)

Terra Nostra Garden Hotel (Povoação)

Torre de Palma Wine Hotel (Monforte)

BOA MESA: LISTA DE VENCEDORES (Ordem alfabética; Nome e concelho)

Garfo de Platina

Belcanto (Lisboa)

Feitoria (Lisboa)

LOCO (Lisboa)

São Gabriel (Loulé)

Garfo de Ouro

Antiqvvm (Porto)

Casa de Chá da Boa Nova (Matosinhos)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

G Pousada Restaurante (Bragança)

Il Gallo D’Oro (Funchal) Madeira

Largo do Paço (Amarante)

Mesa de Lemos (Viseu)

Ocean (Lagoa)

Rei dos Leitões (Mealhada)

Restaurante L’AND (Montemor-o-Novo)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

Vila Joya (Albufeira)

Garfo de Prata

A Cozinha por António Loureiro (Guimarães)

Alma (Lisboa)

Euskalduna Studio (Porto)

Ferrugem (Vila Nova de Famalicão)

Fialho (Évora)

LAB by Sergi Arola (Sintra)

O Paparico (Porto)

Pedro Lemos (Porto)

Pequeno Mundo (Loulé)

Restaurante Noélia (Tavira)

Restaurante Varanda (Lisboa)

Solar dos Presuntos (Lisboa)

Taberna Ó Balcão (Santarém)

Vallécula (Guarda)

Vista Restaurante (Portimão)

As Conversas Boa Cama Boa Mesa e a cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa contram com o apoio/parceria da Galp -Evologic, Recheio, Caterplus, Beirão d'Honra, Julieta Aparício Fardas, Impaccto – Catering & Events, Quinta Brejinho da Costa