480 metros de piso transparente: Adrenalina nos Passadiços do Paiva

Já está adjudicada a obra e dentro de alguns meses será uma realidade. Os famosos Passadiços do Paiva, que se tornaram em pouco tempo uma das maiores atrações turísticas da região de Arouca, vão ter uma impressionante ponte pedonal, com quase 500 metros de comprimento, e a uma altura de 150 metros. Apenas destinada a quem não tem medo de aventuras, a nova ponte, cuja obra foi adjudicada esta semana, será completamente transparente e apenas sustentada por dois cabos que vão unir as duas margens do Rio Paiva.



A obra promete catapultar os Passadiços do Paiva para outra dimensão. O tabuleiro da ponte terá 1,20 metros de largura e será implementada numa das mais impressionantes zonas do percurso, na área designada no Rio Paiva por “Garganta do Paiva”. Neste troço do rio há uma queda de água da Ribeira das Aguieiras, que resulta da confluência de várias ribeiras que atravessam a freguesia de Alvarenga, caindo as águas de um conjunto de desníveis que totalizam cerca de 160 metros.

A estrutura terá um custo de cerca 1,7 milhões de euros e deverá estar pronta no Verão de 2018. Será uma obra especial, tecnicamente muito exigente, já que vai estar apoiada em apenas dois cabos, ligando as duas margens na zona da garganta do Paiva. Terá, igualmente, um impacto forte no número de visitantes dos Passadiços do Paiva, que já superou a marca dos 350.000 visitantes desde que o acesso à estrutura é pago. Aliás, a ponte poderá aumentar o preço de acesso aos Passadiços do Paiva, que hoje custa €1. Estima-se ainda que cerca de 200.000 pessoas terão passado pela atração turística, entre Junho e Setembro de 2015, quando o percurso funcionou sem controlo de entradas e até ter sido fechado por causa dos fogos florestais.





Os Passadiços do Paiva ficam na margem esquerda do Rio Paiva, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro. Ao todo são 8700 metros de passeio, com partida ou chegada em Areinho ou Espiunca, que se percorrem em cerca de duas horas e trinta minutos. O percurso passa pelos Geossítios da Garganta do Paiva, pela Cascata das Aguieiras, Praia Fluvial do Vau, Gola do Salto e Falha de Espiunca. Proporcionam também um passeio pela natureza em estado puro, junto a descidas de águas bravas, cristais de quartzo e espécies em extinção na Europa. O território Arouca Geopark é reconhecido pela UNESCO como Património Geológico da Humanidade.

