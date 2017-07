APP Boa Cama Boa Mesa 2017 oferece descontos em hotéis

A partir de hoje, a mais recente unidade hoteleira do grupo Unlock Boutique Hotels, o The Noble House, em Évora, está também a oferecer descontos de 15%, aos utilizadores da APP Boa Cama Boa Mesa 2017.

Trata-se de uma oferta exclusiva que complementa a parceria entre a Unlock Boutique Hotels e o Guia Boa Cama Boa Mesa. Assim, para além do The Noble House, os utilizadores da APP BCBM 2017 têm também acesso a 15% de desconto no Hotel da Estrela, em Lisboa, Monverde Wine Experience Hotel, em Amarante, e Hotel Casa Melo Alvim, em Viana do Castelo.

Esta oferta é válida para uma estadia mínima de duas noites. Para saber como usufruir deste desconto basta consultar a área de Ofertas Exclusivas da APP Boa Cama Boa Mesa 2017.

Esta é mais uma das muitas ofertas exclusivas para os utilizadores da APP Boa Cama Boa Mesa 2017, disponível para iOS e Android, por €3,99.

A edição 2017 do Guia Boa Cama Boa Mesa está também à venda nos locais habituais, com reforço de exemplares disponíveis. Disponível, em banca, está também o guia “Enoturismo | Wine Tourism by Boa Cama Boa Mesa / Expresso”

Pode igualmente adquirir o seu Guia Boa Cama Boa Mesa 2017 na Loja Impresa, por €9,90.

