Dinner in the Sky: jantar nas alturas com vista para a Quinta do Lago

Quando forem 21h30 do dia 5 de agosto, sábado, os 22 eleitos para o jantar mais exclusivo do ano na Quinta do Lago no Algarve, já estão sentados numa elegante plataforma retangular, em confortáveis cadeirões em pele, e apertados com cintos de segurança com seis pontos de fixação. A essa hora a música torna-se mais heroica e lentamente, puxada por uma grua, a plataforma eleva-se pelos céus, até se imobilizar nos quarenta metros de altura, o equivalente a mais ou menos 12 andares.

Ao atingir-se o ponto mais alto, haverá champanhe a encher os copos, brindes e celebrações, e muitos telefones apontados em todas as direções para, com a máquina fotográfica ligada, imortalizarem este jantar único que se arrisca em tornar-se num clássico de verão na Quinta do Lago. Estão garantidas emoções únicas, fotografias perfeitas para partilhar e uma refeição digna dos céus.

A experiência Dinner in The Sky da Quinta do Lago decorre nos dias 5 e 6 de agosto e em cada um dos dias há um tema diferente. No primeiro dia o jantar está a cargo do Bovino Steakhouse e o tema é “Ar e Fogo”. No dia seguinte cabe ao restaurante Casa do Lago tomar conta dos convidados, propondo o tema “Terra e Água”. Cada jantar é constituído por cinco pratos com harmonização de vinhos. No primeiro dia serve-se um “Tataki de atum”, “Cogumelos Enoki, Caviar, cebola roxa ponzu”, “Bife Tártaro de Wagyu”, “Pickles de Pêssego, ovo e pastanica frita” e “Sorbet de Champanhe de Tangerina” como entradas. O prato principal é “Surf & Turf”, com “Camarões Carabineiro grelhados & Bife do Lombo Wagyu servido com risotto de açafrão e milho assado”. Para sobremesa, e antes de regressar à terra, prova-se “Crumble de Pêssego grelhado servido com gelado de baunilha e molho de caramelo”.

No dia 6 de agosto, a Casa do Lago leva ao Dinner in The Sky “Ostras ao natural”, “Carpaccio de Atum, Foie gras e baguette torrada”. Há ainda “Camarões tigre grelhados, manga, papaia e sauce vierge”, “Salada de Lagosta tailandesa com coco, chili e bisque de galangal” e “Filetes de Peixe John Dory, açafrão, espargos brancos, tomate e manteiga de cebolinha”. A refeição acaba com “Framboesas frescas com merengue e gelado de baunilha”. Cada jantar tem um custo de €300 por pessoa.

Caso pretenda apenas desfrutar da melhor vista de sempre sobre a Quinta do Lago e a Ria Formosa, pode optar por umas das subidas anteriores ao jantar, apenas com canapés e bebidas, denominadas “Cocktails in the Sky”. Há às 17h00, 18h05 e 19h10 e são servidos 3 Cocktails premiados na Martini Cup, Elit® Art of Martini e Barman of the Year 2016 (€120). Às 20h15 decorrem, também nos dois dias, os “Sunset in the Sky”, com 3 Cocktails premiados e música ao vivo (€150).

Até ao dia de subir aos céus para jantar ou, simplesmente, aproveitar uma bebida, a Quinta do Lago tem vários programas desenhados para transformar este, no melhor verão de sempre. Passe pela página de eventos e escolha aquele que mais se adapta, tendo em conta, como fica demonstrado nestes jantares, que na Quinta do Lago o céu é o limite.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook e no Instagram!