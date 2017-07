Borlas: Entrar na segunda quinzena de julho a custo zero

Música, dança, um mercado islâmico, aulas de fitness na praia (ou no jardim) e atividades para equilibrar corpo e mente são algumas das sugestões desta semana.

Tradição árabe em Cacela Velha

Os sons, cheiros, cores e tradições do Mediterrâneo regressam a Cacela Velha, para mais uma edição das Noites d’Encanto. Até domingo, a vila recebem coloridos mercados de estilo árabe, salões de chá, workshops, exposições, tertúlias, música e dança, recriando o ambiente de convívio do antigo al-Andalus. São mais de 70 artesãos de diferentes países, música árabe e danças sírias que vão tomar conta das ruas históricas de uma das vilas mais tradicionais da Ria Formosa para relembrar o legado mouro, ainda hoje presente nos costumes, hábitos e arquitetura locais. Durante todo o fim de semana, a gastronomia terá sempre um espaço de relevo, com alguns clássicos da cozinha marroquina, como couscous, espetadas e kebab.

Desporto e lazer na praia na praia da Figueirinha

A praia da Figueirinha, na Serra da Arrábida, Setúbal, oferece durante todo o fim de semana, uma piscina de água doce acessível a todos com atividades de fitness e lazer. Entre as 10h00 e as 19h00, a Hidrobeach vai promover aulas aquáticas de atividade física, de acesso gratuito. Casa aula terá a duração de 30 minutos e as sessões serão adequadas a todas as idades e níveis. Aquabike, com bicicletas estáticas instaladas dentro de água, Water Thai Fit, com sacos de boxe submergidos, Aquajump, com trampolins aquáticos, Aquafun, de coreografias aquáticas, Aqua Circuit, circuito com estações de diferentes exercícios, e Family Games entre famílias são algumas das propostas, que ainda incluem aulas de natação para crianças. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas trinta minutos antes das respetivas aulas no local da Hidrobeach.

Noite de cinema no Jardim Fernando Pessoa

Sábado, às 21h30, o Jardim Fernando Pessoa, em Lisboa, recebe a exibição do filme Butch Cassidy, um clássico do cinema americano interpretado por Robert Redford e Paul Newman. A iniciativa tem a assinatura CinePop, que todos os anos leva os grandes clássicos do cinema a espaços públicos da cidade, sempre com acesso gratuito.

Feira Quinhentista em Sintra

De 13 a 16 de julho, a Praça D. Fernando II, em S. Pedro de Sintra, recebe mais uma edição da Feira Quinhentista, recriando um mercado de época, com entrada livre. A edição deste ano da Feira Quinhentista presta homenagem ao Mestre Gil Vicente que frequentou os Paços Reais de Sintra no reinado de D. Manuel I e escreveu alguns dos mais belos textos sobre Sintra e a sua Serra, hoje Património Mundial.

Samuel Úria em Campolide

Campolide está em festa! No domingo, o Trampolim Gerador toma o bairro lisboeta de assalto com o tema “O Topo de Lisboa”, um evento com mais de 50 espetáculos e intervenções artísticas, que se distribuem pelas principais ruas, pátios, palácios e até um parque subterrâneo. Às 20h30, é a vez de Samuel Úria subir ao palco no Palácio de Laguares. A festa começa às 16h00 e a entrada é livre.

Teatro Maria Matos no jardim

Teatro, instalações, oficinas criativas, dança e música são as propostas do Teatro Maria Matos, que já amanhã, sábado, chegam ao Jardim do Bairro das Estacas, em Lisboa, com um dia de programação cultural inspirado na Ecologia e Consciência Ambiental. A iniciativa repete-se já pelo oitavo ano consecutivo e promete juntar miúdos e graúdos num dia recheado de atividades ao ar livre. Das 15h00 às 02h00.

Sons de verão em Cascais

A música volta a estar em palco nas manhãs e tardes de verão em Cascais. Artistas de vários estilos e grupos do concelho animam mais uma edição de Sons de Verão, que se fazem-se ouvir em julho, agosto e setembro no Jardim Visconde da Luz e no Largo Camões. Este fim de semana, o Jardim Visconde da Luz recebe, no sábado, às 11h00, a Orquestra de Sopro e Percussão de Jovens, e às 17h00, o Rancho Adulto e Infantil da Sociedade Musical de Cascais. No domingo, a manhã fica a cargo do Grupo de Dança da Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira, e a tarde é animada pela Banda da Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira.

Porto: Yoga e Pilates no jardim

Até setembro, os fins de semana no Porto têm aulas gratuitas de pilates, yoga, tai chi e método DeRose. O Dias com Energia é um dos vários projetos desportivos organizados pelo município para promover a prática de exercício físico e a adoção de um estilo de vida saudável. O programa distribui-se entre os Jardins do Palácio de Cristal e o Parque da Cidade do Porto. A participação nas aulas é gratuita, Basta aparecer com equipamento confortável à hora marcada. Consulte os horários.

Arvorismo Indoor no GaiaShopping

Até 23 de julho, na Praça Central do GaiaShopping, entre as 10h00 e as 22h00, todos podem experimentar a aventura do Arvorismo Indoor. A iniciativa, para adultos e crianças a partir dos seis anos, será acompanhada por monitores experientes que farão uma pequena introdução a esta atividade dentro de portas e noutro tipo de estruturas, com o objetivo de proporcionar um desafio e ao mesmo tempo de oferecer alguma adrenalina aos praticantes. O acesso é gratuito e os menores devem ser acompanhados pelos pais.

Dança na Casa do Design de Matosinhos

O Dancem Todos regressa hoje, sábado, a partir das 21h30, à escadaria da Casa do Design, junto aos Paços do Concelho, em Matosinhos. A iniciativa realiza-se desde 2006, duas vezes por anos, nas temporadas de inverno e verão. Participam nesta edição bailarinos da Academia de Dança de Matosinhos, da Academia de Dança do Norte, do Ballet Art, da Criart, da Dance 4U, da Escola de Ballet de Leça da Palmeira, da Eu Danço e da Just Dance School. A entrada é livre.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!