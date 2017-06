Borlas: Começar julho sem gastar um cêntimo

As entradas nos museus, palácios e monumentos nacionais voltam a ser gratuitas a partir de domingo, dia 2 de julho, data em que estes espaços culturais voltam a ser de acesso livre até às 14h00. A ocasião é assinalada com a apresentação, às 10h00, da obra "Museu Nacional Machado de Castro 100 anos/100 obras", do poeta João Miguel Fernandes Jorge, com prefácio do ministro da Cultura, no Museu Machado de Castro, em Coimbra. Conheça outras sugestões de entrada livre espalhadas pelo país.

Poéticas e língua portuguesa em Oeiras

A partir de amanhã até final de agosto, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe o festival “Poéticas - Cultura e Identidade” com uma série de atividades focadas na língua portuguesa, pensadas para juntar pais e filhos no Templo da Poesia. Oficinas de escrita e construção de livros de família, Yoga, concertos poéticos, conversas com escritores e lançamentos de livros são algumas das propostas da programação que inclui ainda a exposição fotográfica “Oeiras: Um olhar poético”, resultado de uma parceria com a FNAC Oeiras. Aos sábados e domingos ao final da tarde há Sunset no Terraço, com Dj set, bar e zona lounge. No dia 8 acontece o primeiro Círculo da Palavra, que reúne escritores de Angola, Portugal e Moçambique, com apresentação da revista Nova Águia.

25 Anos SIC em Vila Real

Dando continuidade à digressão que assinala os 25 Anos da SIC, este fim de semana, com entrada gratuita, conte com muita animação na cidade de Vila Real. O Camião SIC com diversas atividades interativas e um espetáculo multimédia são apenas são algumas das atrações desta iniciativa. Saiba mais no site que assinala os 25 Anos SIC.

Contar histórias em Oeiras

Começa hoje o Festival Internacional da Oralidade “Ondas de Contos”, em Oeiras. A programação arranca com um serão de contos com Celso Fernández Sanmartín seguido de um espetáculo de danças tradicionais portuguesas, às 21h30, no Largo 5 de Outubro. O festival promete animar o centro da vila até domingo com contadores de histórias nacionais e estrangeiros, música, dança e exposições. Sábado há sessão de contos na Praia de Paço de Arcos. O evento termina no domingo às 19h00, com uma sessão de marionetas. A entrada é livre.

12 horas nonstop de desportos náuticos em Lagos

Testar a resistência e o trabalho de equipa durante 12 horas seguidas de desportos náuticos é a proposta do Water Kings, evento que se realiza durante o fim de semana na Meia Praia, em Lagos. Kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela vão estar em prova entre as 12h00 de sábado até à meia-noite com o objetivo de arrecadar a coroa de Water King. O evento pode ser visto a partir do areal da Meia Praia e será transmitido online através de um mapa interativo com o ranking, velocidades e posições das equipas via GPS atualizado em tempo real.

Mercado urbano em Vila do Conde

Vila do Conde inaugura o verão a 2 de julho, com a primeira edição do Comité – Mercado Urbano. A 30 quilómetros do Porto, esta zona costeira conhecida pelas praias, restaurantes e oferta cultural ganha ainda mais vida no domingo com um evento que reúne moda, street food, workshops e música ao vivo, entre as 10h30 e as 19h30, no espaço exterior do Mercado Municipal Engenheiro Duarte Pacheco, em pleno centro da cidade. Durante a manhã a programação é dedicada aos mais novos com aula de Yoga, pinturas faciais e modelagem de balões. Está marcado para 15h00 um Showcooking de Alimentação Saudável com a nutricionista Eva Neves de Carvalho. O dia termina em festa com o concerto da The Cover Van .

AgitÁgueda a agitar a cidade

De 1 a 23 de Julho, regressa mais uma edição do AgitÁgueda, o evento que já colocou a cidade no mapa artístico nacional e que nesta 12ª edição oferece 23 dias de intensa programação cultural com espetáculos de música e dança, animação de rua, artesano, DJs, performances, tasquinhas e o já célebre projeto de Arte Urbana, “The Umbrella Sky”, uma instalação artística de milhares de chapéus-de-chuva coloridos que flutuam pelas ruas da cidade. O cartaz musical integra algumas das mais consagradas bandas nacionais e internacionais. No sábado há concerto dos Resistência às 22h30. Manuela Azevedo e a Orquestra 12 de Abril sobem ao palco no domingo, pelas 22h00. Conheça o programa completo.

Exposição de Paula Rego no Centro Colombo

O Centro Colombo recebe pela primeira vez “O Mundo Fantástico de Paula Rego”, uma exposição com 59 obras originais que refletem um território de encantamento próprio da obra da artista criado a partir de histórias que cruzam realidade e fantasia. É a primeira vez que o trabalho de Paula Rego irá estar patente ao público num espaço desta natureza, acessível a todos, e que poderá ser visto, gratuitamente, até 27 de setembro. A iniciativa “A Arte chegou ao Colombo” conta, na sua 7ª edição, com a participação de uma das artistas portuguesas contemporâneas mais conhecidas a nível mundial. A exposição pode ser visitada na Praça Central do Centro Colombo, todos os dias, das 10h00 às 24h00. A entrada é gratuita.

Festival da Comida Continente no Porto

O Continente convida os portugueses a viajar pelos sabores da comida no Festival da Comida Continente, que acontece durante o fim de semana no Parque da Cidade do Porto. O evento que faz da comida uma festa será palco de diversos showcookings com os chefes Kiko Martins, Justa Nobre, Hélio Loureiro, Marlene Vieira, Manuel Almeida, Miguel Gameiro e Juan Perret. Dos tradicionais petiscos às tendências da cozinha internacional, Tripas à Moda do Porto, Polvo à Lagareiro, Bacalhau à Gomes de Sá, Açorda de Marisco e Cataplana de Cachaço de Porco Preto com Ameijoas e Batata Doce são algumas das propostas que se vão poder encontrar no espaço “Cozinha de Chefs.” Fora do universo da alta cozinha, não vão faltar experiências de harmonização de queijos e vinhos, ateliês de pão e workshops de cocktails. A animação musical está entregue a Tony Carreira (sábado às 19h30), Ana Moura, Pedro Abrunhosa, D.A.M.A., Dengaz e, para os mais novos, Xana Toc Toc. A entrada é gratuita e as portas abrem às 11h00.

Gipsy Kings encerram Festas de Lisboa 2017

No ano em que Lisboa é a Capital Ibero-americana da Cultura, o espírito da música e das danças latinas transforma já amanhã a Praça do Comércio num enorme salão de baile à beira Tejo para a sessão de encerramento das Festas de Lisboa 2017 com o espetáculo Baila Comigo. Duas bandas, DJ, VJ e escolas de dança asseguram a animação durante três horas de espetáculo, com início marcado às 22h00. André Reyes, Mario Reyes e Chico Castillo, dos Gipsy Kings, trazem a Lisboa um leque de convidados da rumba e do flamenco, passando em revista todos os grandes hits da banda. A entrada é livre.

CineConchas 2017

É um dos clássicos noturnos ao ar livre do verão de Lisboa. Organizado pelo Centro Social da Musgueira em parceria com a EGEAC, a empresa municipal da cidade de Lisboa responsável pela Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, a edição 2017 do CineConchas oferece á cidade a possibilidade de assistir, gratuitamente, a diversos filmes de referência, sentado na… relva. As sessões, que começam às 21h45, decorrem na Quinta das Conchas (Alta de Lisboa) entre 29 de junho e 15 de julho. Esta noite (sexta-feira) vai poder assistir ao filme Passageiro, de Morten Tyldum. Como a Sétima Arte e o CineConchas são para toda a família no sábado, dia 1 de julho, é apresentado Smurfs: A Aldeia Perdida. No dia 8 de julho conte com uma enchente para assistir ao premiado La La Land.

Beja na Rua

Até 15 de julho, Beja recebe o II Festival Beja na Rua, um festival de arte pública que celebra as artes e as indústrias criativas na rua. Juntar universos diferentes, potenciando projetos de fuso um dos objetivos do evento, que nesta 2ª edição volta a transformar o centro histórico da cidade numa sala de espetáculos e intervenções artísticas ao ar livre, palco de auditórios e galerias improvisadas. Música, animações de rua, arte urbana, exposições, dança, poesia e workshops serão um constante durante as quatro semanas do festival. Depois do concerto de abertura de Ney Matogrosso, Emir Kusturika, Seu Jorge e António Zambujo são alguns dos nomes que vão subir a palco durante o próximo mês. A entrada é livre.

SOMERSBY OUT JAZZ

Jazz, soul, funk e hip-hop são alguns dos ritmos que voltam a colocar Lisboa e Cascais a dançar ao longo do verão com mais uma edição do SOMERSBY OUT JAZZ. Como é já habitual, de maio a setembro, ao domingo, os jardins da capital são “ocupados” pela música, mas também a vila de Cascais terá o prazer de receber aquele que é o maior festival gratuito de música ao ar livre - apenas um sábado por mês. Até ao final de junho, o Jardim do Campo Grande é o palco da iniciativa. A partir de domingo, a festa continua no Parque Eduardo VII. Conheça a o programa na página de Facebook do SOMERSBY OUT JAZZ.

