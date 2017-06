Borlas: Primeiro fim de semana de junho sem gastar um tostão

Serralves está em Festa!

A Fundação de Serralves prepara-se para abrir as portas a 50 horas non-stop de cultura contemporânea. Nesta 14ª edição do “Serralves em Festa!”, a programação começa hoje, às 18h00, e termina no domingo às 22h00. Com centenas de atividades, para todas as idades, são vários os espaços da Fundação de Serralves, assim como outros locais espalhados pela cidade do Porto, que recebem esta festa que já é um ponto obrigatório no calendário anual da Invicta. A entrada é gratuita.

Há FEST na baixa do Porto

Entre hoje e amanhã, 3 de junho, o Fest Warm Up Porto leva o cinema a vários pontos da cidade Invicta, com sessões de curtas-metragens, conversas sobre a sétima arte e até uma masterclass sobre distribuição de filmes. A festa começa amanhã às 13h00, no UPTEC PINC - Polo das Indústrias Criativas, e distribui-se por sessões nos Cinemas Trindade, Reitoria da Universidade do Porto e Fnac de Santa Catarina. O evento termina em grande no domingo, às 20h55, com uma sessão especial no Comboio Urbano Porto-Aveiro. O acesso é gratuito.

Showcooking para pais e filhos saudáveis

É possível conquistar as crianças para o lado bom e saudável da comida, habituando-as, desde cedo, a refeições tão saborosas como nutritivas. E a forma mais eficaz e divertida de cativar os mais novos para um estilo de vida saudável é convidá-los a meter as mãos à obra na cozinha, de preferência na companhia dos pais. Luísa Fortes da Cunha e Raquel Fortes, as autoras do livro "Crianças Saudáveis, Famílias Felizes" dão uma ajuda e convidam pais e filhos para um showcooking no dia 4 de junho, às 11h30, na Feira do Livro de Lisboa (Praça LeYa), onde irão aprender a preparar receitas fáceis e equilibradas. A participação é gratuita.

Festival das Francesinhas é no Estádio da Luz

Até domingo, 4 de junho, o Estádio do Sport Lisboa e Benfica vai ser o palco do tradicional Festival das Francesinhas, uma iniciativa que pela primeira vez sai da FIL e toma de assalto um dos estádios mais emblemáticos do país. O festival organizado pela Montra Nacional em parceria com a Sagres, irá decorrer entre as 12h00 e as 23h00, na Fan Zone do Estádio do Sport Lisboa e Benfica. A entrada é livre, mas as senhas de refeição podem ser adquiridas na Megastore do Estádio ou através da Ticketline, sendo que os sócios do Clube e os colaboradores têm acesso a um desconto especial. Os preços do menu variam entre 6€ para crianças e 14€ para o público geral, mediante compra no Estádio no próprio dia.

O meu Santo António é mais bonito que o teu

Para assinalar o arranque das Festas de Lisboa, o centro histórico de Lisboa veste-se a rigor entre sábado e domingo para receber os tronos de Santo António, uma exibição durante a qual os participantes e moradores colocam o Santo Padroeiro da cidade na soleira das portas para uma mostra que se adivinha colorida, ornamentada e muito original. A origem dos tronos remonta ao século XVIII, altura que os primeiros tronos surgiram como forma de se pedir esmola para ajudar na reconstrução da igreja de Santo António, totalmente destruída durante o Terramoto de 1755, e que inclui o tradicional pedido do ”tostãozinho ao Santo António”.

Orlando Falcão no MIRA FORUM

Até dia 10 de junho, o MIRA FORUM, no Porto, apresenta “Valeu a Pena”, uma exposição que inclui um conjunto de desenhos inéditos de Orlando Falcão realizados entre 2003 e 2015. Para homenagear este artista e professor da Escola Artística Soares dos Reis, precocemente desaparecido em 2016, estão ainda expostos os trabalhos dos vencedores da “1ª edição do Prémio Orlando Falcão”, que tem como objetivo estimular e valorizar o talento dos alunos da escola onde foi docente e incentivar a formação dos jovens talentos na área artística. O vencedor desta edição de estreia foi o promissor Afonso Rocha, com 'A dentadura'. A entrada é livre, de terça-feira a sábado, das 15h00 às 19h00.

Sonoridades latinas na Praça do Comércio

É já amanhã, 3 de junho, que a Orquestra Gulbenkian se junta às Festas de Lisboa para um concerto único, pelas 22h00 na Praça do Comércio, com convidados de luxo que evocam os grandes compositores da América Latina no ano em que a cidade é Capital Ibero-americana da Cultura. Pablo Sáinz Villegas, considerado um dos mais proeminentes guitarristas da sua geração, apelidado de “alma da guitarra espanhola” tocará pela primeira vez com a Orquestra Gulbenkian, interpretando o histórico Concerto de Aranjuez, uma obra para violão clássico e orquestra da autoria do compositor espanhol Joaquín Rodrigo. O repertório viaja ainda por outras obras de compositores latino-americanos, como Arturo Márquez e Silvestre Revueltas. A soprano Eduarda Melo irá interpretar uma das Bachianas Brasileiras, uma das mais famosas obras de Heitor Villa-Lobos, nas quais este procurou estabelecer uma analogia singular, entre Bach e a música popular brasileira.

SOMERSBY OUT JAZZ

Jazz, soul, funk e hip-hop são alguns dos ritmos que voltam a colocar Lisboa e Cascais a dançar ao longo do verão com mais uma edição do SOMERSBY OUT JAZZ. Como é já habitual, de maio a setembro, ao domingo, os jardins da capital são “ocupados” pela música, mas também a vila de Cascais terá o prazer de receber aquele que é o maior festival gratuito de música ao ar livre - apenas um sábado por mês. A programação encerra com um evento em cascais, no sábado, e último no jardim da Torre de Belém, em Lisboa, para em Junho seguir para outros poisos. Conheça a o programa na página de Facebook do SOMERSBY OUT JAZZ

Festa nos Jardins do palácio de Cristal

De 1 a 4 de junho, os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, recebem mais uma edição da Festa da Criança. Durante quatro dias há dezenas de atividades gratuitas para brincar e aprender. A grande novidade este ano é a parceria com o NOS Primavera Sound que irá transformar a Concha Acústica dos jardins no palco Mini NOS, um “festival” de música para crianças. As portas dos jardins abrem às 10h00 e as brincadeiras prolongam-se até às 19h00. A entrada é livre!

Alvarinho Wine Fest

O Alvarinho está de volta a Lisboa para a 3ª edição do Alvarinho Wine Fest. Entre sábado e domingo vários produtores de Alvarinho deslocam-se ao Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa para celebrarem a Origem do Alvarinho da Sub-região Monção e Melgaço, juntamente com outros produtores da região que darão a conhecer as potencialidades dos sabores do município mais a norte de Portugal. Durante os dois dias será possível comprovar a qualidade dos Alvarinhos em harmonizações surpreendentes, com destaque para o fumeiro de Melgaço, os queijos, a doçaria tradicional, o pão e as compotas. São 25 os produtores que participarão no evento onde será possível assistir a provas comentadas com sommeliers e sessões de apresentação de novidades. No sábado será premiado o restaurante que apresentar na sua carta a melhor seleção de vinhos Alvarinho. As portas abrem às 15h00.

Helena Jalles e a sua visão da América

A partir de amanhã até ao dia 10 de junho, está patente na Casa-Museu Medeiros de Almeida, em Lisboa, a 5º exposição individual da artista Helena Jalles, que define o seu trabalho de pintura como “uma maneira de sentir, um modo de falar, uma forma de viver.” “Frank, Georgia and the Canyon” levam até à Galeria de Exposições Temporárias da Casa-Museu, 30 pinturas de paisagens urbanas e rurais norte-americanas marcantes para a pintora, que nesta exposição oferece uma reflexão, nos vários suportes que escolheu, sobre a sua visão sobre a América, que observou ao longo de uma viagem de três semanas. Em termos de inspiração existe uma continuidade ao longo das suas exposições – a Natureza, desprovida da presença do ser humano ou desabitada.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook e no Instagram!