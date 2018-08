Férias: Hotéis no Litoral Alentejo para dizer adeus ao verão

Já com os olhos postos em setembro, o verão entra na reta final. Mas ainda tem uns dias para aproveitar o bom tempo e gozar os últimos cartuxos em matéria de descanso. A meio da costa alentejana, Odemira caracteriza-se pela diversidade da paisagem. Há mar, serra e planície para apreciar, bem como a barragem de Santa Clara e o rio Mira que tornam este cenário ainda mais apetecível para uma escapadinha no final da estação. Siga a rota Boa Cama Boa Mesa, a partir do guia 2018, e espreite os melhores hotéis de Odemira.

Herdade do Amarelo Natura & Spa

Embelezada pela serra, a planície alentejana e os jardins floridos com day beds e pequenas pontes de madeira, a Herdade do Amarelo Natura & Spa parece saída de um conto de fadas. Os pormenores vão sendo descobertos e namorados lentamente, polvilhando de magia a passagem. As 12 suítes (desde€140), de inspiração árabe e tradicional, foram pensadas ao detalhe. A espetacular suíte panorâmica Sensation dispõe de banheira de hidromassagem e lareira suspensa e é ideal para escapadelas românticas. As master suítes têm um jacuzzi nas muito apetecíveis varandas. O Spa ao ar livre é outra originalidade. Oferece banho turco, um jacuzzi suspenso e massagens únicas, que podem ser feitas ao lado dos exóticos espelhos de água. Considere ainda os trilhos pedestres, os passeios em charrete e as piscinas refrescantes, sobretudo nos dias mais quentes e soalheiros do ano.

Estrada Nacional 532, km 7, São Luís. Tel. 930520706

Herdade do Freixial

A piscina infinita e o jacuzzi exterior são duas das imagens de marca da Herdade do Freixial. O conceito de sustentabilidade e a busca do equilíbrio entre corpo e mente estão na essência deste projeto, que se prolonga em workshops (ioga, biodanza, alimentação saudável) e em outras atividades ao ar livre. O alojamento (desde €72) divide-se em seis apartamentos e dois quartos acolhedores, há ainda uma zona comum de estar e de refeições.

Herdade do Freixial de Cima, Vila Nova de Milfontes. Tel. 283998556

Naturarte

O Naturarte divide-se em dois conceitos ligeiramente diferentes: o Campo e o Rio, cada um com o seu tipo de alojamento (desde €105), desde quartos a casas para quatro pessoas, todos com uma decoração distinta. Na base estão a utilização da taipa na reconstrução e as políticas ambientais. Há obras de membros da família e a paixão pela arte equestre. Um pontão encostado ao rio é apenas um dos segredos a descobrir.

Estrada de Vila Nova de Milfontes, km 1, São Luís. Tel. 913619939

Três Marias

A estadia mínima nesta unidade de turismo rural é de duas noites. Na verdade, nem estas duas noites são suficientes para poder apreender tudo sobre o projeto Três Marias, fundado por um suíço que se apaixonou pelo Litoral Alentejano. O espaço é composto pela Casa Colonial, onde vive o proprietário, com dois quartos, e pela Casa de Campo, agora com oito alojamentos (desde €80). Em comum, há um convidativo alpendre e uma zona de estar, para usufruir sem pressas.

Ribeira da Azenha, Vila Nova de Milfontes. Tel. 965666231

Monte Soalheiro

Muito perto da herdade que recebe um dos mais concorridos festivais de verão, o Monte Soalheiro dispõe de nove unidades de alojamento (desde €85) com diferentes tipologias e decoração. Com sala de refeições e cozinha, esta unidade, inaugurada em 2015, tem também uma piscina e uma zona exterior de descanso com vista para o calmo canal de rega. Parta de bicicleta à descoberta da tranquilidade desta região, a escassa distância do mar e da praia.

Casas Novas, Malhão de Silveira, São Teotónio. Tel. 919111739

Pé no Monte

Helena e Gonçalo são a alma da casa. Trocaram Lisboa pelo Alentejo em 2015, juntaram-se a uns amigos arquitetos e, em conjunto, desenharam uma casa aberta aos hóspedes e batizaram-na como Pé no Monte. Há seis quartos com terraço (desde €70), 1200 metros de jardim e terreno para explorar, uma piscina simpática e uma sala de estar com terraço e bar self-service. Não tem restaurante, mas à mesa de jantar da família há sempre lugar para quem se queira juntar (mediante reserva).

Pé no Monte, São Teotónio. Tel. 916624452

Teima SW

O Teima SW caracteriza-se como um turismo rural de luxo rodeado pela Natureza. A estadia (desde €115) fica entregue a um dos sete quatros ou uma das duas suítes pautados por cores apaziguadoras, mobiliário exclusivo e peças decorativas que, no seu conjunto, denotam elegância e conforto. Todos com alpendre e vista para a paisagem idílica desta propriedade destinada ao ócio, a mesma que, de um modo geral, é contemplada durante o pequeno-almoço. O descanso estende-se à piscina e ao deck, ao relvado das oliveiras, ao lago e pela propriedade. Para já, fiquemos pelas massagens tailandesa e de relaxamento, feitas a pedido no terraço privativo do respetivo quarto.

Vale do Juncal, São Teotónio, Odemira. Tel. 961622239

Casas da Lupa

É difícil acreditar que ao lado da frenética Zambujeira do Mar exista um pequeno paraíso de charme, onde a banda sonora se faz única e exclusivamente com os sons da Natureza. Mas existe e chama-se Casas da Lupa. Tem 11 quartos (desde € 90) de várias tipologias, todos com varanda, alguns com o acrescento da lareira na sala de estar e de terraço com piscina privativa. Atente-se na arquitetura e na decoração minimalista, pensada com gosto e recheada de detalhes que apelam ao romance. A sala de estar com lareira e sala de refeições é o local de encontro entre os hóspedes, e é onde Conceição, a dona da casa, recebe quem chega de sorriso rasgado e com uma simpatia contagiante. Feche-se os olhos e imagine-se um retiro de montanha... aqui tão perto do mar. No verão, aproveite a piscina exterior para se refrescar, e as aulas de ioga, entre outras atividades de relaxamento que vão acontecendo à sua volta.

Herdade dos Currais de Baixo, Zambujeira do Mar. Tel. 913914746

