Pestana Palace: “La Isla Bonita”de Madonna em Lisboa

Uma das poucas exigências alegadamente impostas por Madonna Louise Veronica Ciccone, mais conhecida simplesmente por Madonna, no luxuoso Pestana Palace Hotel em Lisboa, é que as janelas sejam revestidas de uma película que impede, na totalidade, a luz de entrar durante a noite pelas enormes janelas da suíte real Dom Carlos. De resto, pouco mais a "Rainha da Pop" pediu durante esta estadia em Portugal, que, segundo as revistas da especialidade, irá durar seis meses, o tempo necessário para a quinta alegadamente comprada na zona de Sintra fique pronta.





São várias as razões para que Madonna não imponha grandes exigências à discreta equipa do Pestana Palace. Principalmente, porque o hotel já oferece mordomias dignas de um rei, logo, perfeitas para a “Rainha da Pop”. A suíte real escolhida, a Dom Carlos, é um exemplo disso, com decoração palaciana e soalhos de madeira do século XIX, com um quarto com uma cama de casal, duas salas de estar, uma delas com secretária de trabalho e outra perfeita para refeições em família ou mais intimistas, com uma mesa de jantar.





Um dos grandes atrativos da suíte real Dom Carlos é o terraço de 33m2, privativo, com vista para o rio Tejo e para os magníficos jardins do Palácio. Para viajar pelo mundo sem sair do quarto, ou para manter conversas em vídeo com a família ou profissionais, tem acesso à Internet através de banda larga de alta velocidade e ainda ecrãs de televisão com 49 polegadas, ou “apenas” 124 centímetros.

Na verdade, são muitos os atrativos do Pestana Palace Hotel que justificam a preferência de Madonna. Caso a cantora prefira afastar-se dos olhares (e dos telemóveis) indiscretos dos turistas e dos locais, há muito para fazer neste palácio restaurado do século XIX. Os luxuriantes jardins acolhem com regularidade elegantes piqueniques, no verdadeiro espírito “esplendor na relva” e o Restaurante Valle Flôr, oferece o melhor da gastronomia portuguesa com essência palaciana. Ao mesmo tempo que aprecia o estilo "Regência", patente na decoração das paredes e tetos, vê a comida chegar num serviço Vista Alegre, personalizado com o brasão do Marquês de Valle Flôr. Ao lado, menos formal, o Bar Alegro apresenta uma carta de excelentes cocktails, vinhos e champanhes.





Se Madonna sentir aquele impulso de fazer, durante a permanência em Lisboa, um exercício mais vigoroso, tem à disposição uma piscina e um ginásio para manter o treino em dia. Conta ainda com sauna, banho turco e jacuzzi para eliminar toxinas e ainda massagens-assinatura e tratamentos do Magic Spa para relaxar ou melhorar a pele. Refira-se que SPA do Pestana Palace Hotel ganhou, recentemente, o prémio de World Luxury Spa, também pela localização, no meio do jardim.





Para noites animadas, sabe-se que Madonna escolheu o Bairro Alto em Lisboa para sair e que para andar a cavalo preferiu o areal da Comporta. Jantou com Nuno Gomes no lisboeta Solar dos Nunes, quase ao lado do Pestana Palace e com os irmãos Sampaio e com o DJ Ruben da Cruz no Põe-te na Bicha também no Bairro Alto. Passou ainda no centro de estágio do Seixal e no Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

